Ricardo Montaner sobre la pelea de Residente y J Balvin: "Una masacre innecesaria"

El cantante Ricardo Montaner intervinó en la mediática disputa de Residente y J Balvin y entregó su opinión del conflicto en redes sociales.

"He visto con tristeza como dos colegas diferentes se ensañan hasta sacarse sangre", lamentó la voz de "Me va a extrañar" en su cuenta de Twitter, donde dedicó un extenso sermón a los artistas urbanos.

"Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón. Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores", agregó Montaner.

El venezolano invitó al ex Calle 13 y a Balvin a fundirse en "un abrazo enorme" y a dejar sus problemas de lado. Por ahora ninguno de los dos ha acusado recibo de este mensaje.

La polémica entre Residente y J Balvin data de fines del año pasado, cuando el colombiano se quejó por las pocas nominaciones que recibió al Latin Grammy. Esta semana el puertorriqueño le dedicó una canción en la que destroza su "visión" artística y algunos episodios que han marcado su carrera.

Por su parte la voz de "Mi gente" solo se ha limitado a decir la frase "me entiende" en varias historias en su cuenta de Instagram.

El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores.

no me culpes,no me cobres si algún día te encuentro,esto solo es un consejo de este cantante viejo…