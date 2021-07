Ricky Martin explica su colaboración con Paloma Mami: "Llevo mucho tiempo obsesionado con ella"

Con más de 20 millones de reproducciones en Youtube el tema "Que rico fuera" de Ricky Martin se convirtió en uno de los más escuchados de la presente temporada veraniega en Europa y en el norte y centro de América.

La pegajosa canción cuenta con la participación de Paloma Mami a petición del propio puertorriqueño, según confesó él mismo. "Cuando llegó a mi dije 'esta canción es mía' y yo quería trabajarla con alguien joven, refrescante, que sabe lo que quiere y que no tenga miedo de decir cosas, y llevo mucho tiempo obsesionado con esta artista que está a mi lado", dijo Ricky Martin con la chilena sentada junto a él.

"Pero primero lo tiré al cosmos a ver qué pasa y qué me contesta, y me dijo que si", celebró el cantante, quien le dijo a la voz de "Not Steady" que "tú puedes hacer lo que quieras, vuela como quieras, aquí no se obliga a nadie".

"Eso fue la parte más bacán porque me dejó súper libre", complementó la artista de 21 años.

Además de esta mini entrevista, y como es la tónica en los videos de Genius, los cantantes explicaron sus versos de "Que rico fuera".