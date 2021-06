Ricky Martin asegura que se sintió violado cuando le pidieron "salir del clóset" en la TV

En el marco del mes del orgullo, el cantante Ricky Martin dio una extensa entrevista a la revista People donde recordó una traumática vivencia que experimentó en televisión hace 20 años.

El puertorriqueño hizo referencia a una conversación que protagonizó en el programa de Barbara Walters, quien le consultó en pantalla sobre los rumores que apuntaban a su homosexualidad.

"Cuando me hizo la pregunta me sentí violado porque no estaba listo para hacerlo público. Me dio mucho miedo y creo que tuve algunos cuadros de estrés postraumático después de eso", rememoró el cantante, quien en la oportunidad se negó a contestar la consulta de Walters.

A 21 años del incómodo episodio Ricky Martin cree que pudo haber manejado la situación de forma distinta. "Hubiese sido genial haber salido del clóset en esa entrevista, porque cuando realmente lo hice se sintió genial", indicó. En 2007 la voz de "Livin' la vida loca" hizo pública su homosexualidad.