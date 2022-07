Ricky Martin habla por primera vez tras acusaciones de sobrino: "Ha sido doloroso y devastador"

Luego de que se desestimara una orden de protección temporal en su contra, Ricky Martin publicó un video en el que se refirió por primera vez sobre las acusaciones en su contra de incesto por parte de un sobrino.

La medida quedó deshabilitada esta mañana y el cantante se grabó un video que fue enviado a TMZ, en el que se refiere a lo ocurrido este mes.

"Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder comenzar mi proceso de curación. Durante dos semanas no se me permitió defenderme porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligaba a no hablar hasta que estuviera frente a un juez", partió diciendo.

"Gracias a Dios se demostró que estas afirmaciones eran falsas. Les voy a decir la verdad. Ha sido muy doloroso, ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie", siguió el puertorriqueño.

Asimismo, se refirió "a la persona que estaba diciendo estas tonterías", a quien le deseó "que encuentre la ayuda para que pueda comenzar una nueva vida llena de amor, verdad y alegría y no lastime a nadie más".

"Ahora, mi prioridad. es sanar y ¿cómo me curo? Con la música. No puedo esperar para volver al escenario. No puedo esperar para volver a estar frente a las cámaras y entretener, que es lo que mejor hago", expresó el artista.