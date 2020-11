Rob Halford se deshace en elogios para Miley Cyrus: "Es increíble"

El cantante de la banda Judas Priest, Rob Halford, alabó el trabajo de la estadounidense Miley Cyrus y aseguró que está ansiosos de escuchar el disco tributo a Metallica que prepara la ex chica Disney.

En entrevista con el podcast "Life in the Stocks", el británico aseguró que la cantante "es increíble". "Si piensas en su vida en el negocio del espectáculo, desde cuando era niña y cómo ha mantenido su cabeza erguida. En su adolescencia entró en una gran locura, como debe ser, es tu derecho. Ella solo se estaba expresando", indicó Halford sobre la carrera de Cyrus.

El artista conocido como "The Metal God" agregó que quiere "no puedo esperar para escucharlo (el disco tributo a Metallica), será genial".

En ese sentido la voz de "Breaking the Law" comparó a Miley Cyrus con Lady Gaga y señaló que "en ellas la voz es todo, además le encanta el metal, siempre está haciendo 'cuernitos'". La admiración es tal que el cantante no descartó trabajar junto Cyrus: "ella es alguien a quien me encantaría conocer si las estrellas se alinearan".

Por estos días la estadounidense prepara un álbum con covers de Metallica, además del lanzamiento de su próximo larga duración "Plastic Hearts" el próximo 27 de noviembre.