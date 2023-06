Robert Smith busca telonero para show de The Cure en Chile: fanáticos ya proponen algunos nombres

Tal como se anunció, The Cure visitará Sudamérica este 2023, pasando por siete países de la región incluido Chile.

Por esto Robert Smith, líder y voz de la banda, ha utilizado su cuenta de Twitter para hacer una particular petición: solicitar a sus fanáticos algunos nombres de artistas nacionales que puedan telonear el show.

ANY IDEAS FOR A LOCAL BAND TO OPEN THE SHOW IN SANTIAGO? #CUREOPENERSANTIAGO2023