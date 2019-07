Cristián Aldana, líder de El Otro Yo, fue condenado a 22 años de prisión por abuso sexual

Este viernes se leyó la sentencia en contra de Cristián Aldana, líder de la banda argentina El Otro Yo, quien fue condenado a 22 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores.

Después de un juicio que duró más de un año, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25 validó el testimonio de las siete mujeres que denunciaron al músico por las vejaciones que recibieron durante sus adolescencias.

"No soy culpable, no soy un violador, ni un abusador ni un violento", dijo Aldana en sus últimas palabras antes del veredicto, según informa La Nación de Argentina.

Aldana también leyó un fragmento de la Biblia. "Yo me considero una persona de bien y quiero dormir en paz, yo estoy defendiendo mi verdad. Si no hago todo esto ya tendría que estar ahorcado en mi celda", afirmó el músico, quien pidió no estar presente en la lectura de veredicto.

De acuerdo a La Nación, las siete mujeres denunciaron haber vivido con Aldana datan entre 1999 y 2010, cuando ellas tenían entre 13 y 18 años, y todas corresponden a un mismo patrón de conducta: carecían de experiencia sexoafectiva con un varón, eran muy fanáticas de la banda, atravesaban alguna situación crítica en su familia, y tenían el deseo de ser músicas.

La sentencia marca un hito en la historia del rock argentino, al ser la primera vez que un músico es condenado a prisión por denuncias de abuso sexual de parte de sus fans.