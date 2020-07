"Back in Black", 40 años del mítico álbum que dio la bienvenida a Brian Johnson a AC/DC

Solo habían pasado unos meses desde la muerte de su vocalista Bon Scott, pero AC/DC no tardó en seguir en la ruta y lo hizo con un trabajo que pasó a la historia: "Back in Black".

El álbum, el séptimo en la historia del grupo australiano, fue lanzado el 25 de julio de 1980, con el debut de Brian Johnson en la voz, una tarea titánica al reemplazar a mítico Scott, que murió en febrero de ese año por intoxicación por alcohol.

"Back in Black" fue compuesto por Johnson, Angus y Malcolm Young, y se grabó durante siete semanas en las Bahamas entre abril y mayo de 1980, con la expectativas de confirmar las buenas críticas que había recibido su disco anterior, "Highway to Hell".

Como una forma de demostrar que iniciaban un nuevo camino tras la muerte de Scott, el grupo eliminó cualquier idea previa y empezó desde cero a trabajar en las canciones que conformaron el álbum.

"Shoot to Thrill", "You Shook Me All Night Long", "Hells Bells" y la propia "Back in Black" son los temas más reconocidos del trabajo, cuya portada negra fue una señal de duelo frente a la muerte de Scott.

40 años después, "Back in Black" es el segundo álbum más vendido en toda la historia, con 29.4 millones de copias despachadas en todo el mundo, solo superado por "Thriller" de Michael Jackson.