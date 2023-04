Bajista de System of a Down lanzará disco solista e incluye a vocalista de Korn

Con System of a Down en una suerte de "congelador" -su último disco de estudio fue en 2005-, los miembros de la banda llevan años dedicándose a proyectos paralelos que hacen convivir con ciertas presentaciones en vivo.

Así, ahora el bajista Shavo Odadjian fue quien anunció que el disco solista que editará proximamente incluye la colaboración en una canción de Jonathan Davis, vocalista de Korn.

"Comencé este proyecto en solitario con MorgothBeatz, es mi productor y además es el guitarrista del grupo, que se llama SHAVO; pero es pesado, he vuelto a mis raíces, no es hip hop; creo que es en lo más pesado que he estado y fluye desde mí", declaró, citado por Blabbermouth.

"Grabo bajo y guitarra. Tengo por ahora la batería programada, pero tendremos un baterista en vivo en la grabación", agregó.

De System of a Down, tanto el vocalista Serj Tankian como el guitarrista Daron Malakian han realizado diversos proyectos, mientras que el baterista John Dolmayan ha hecho lo suyo, aunque también ha protagonizado polémicas por su defensa de Trump y cuestionamiento a la veracidad de la pandemia de Covid-19.