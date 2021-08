Baterista de The Offspring dice que fue despedido por no vacunarse contra el Covid-19

Con un largo texto, el baterista Pete Parada aseguró que fue despedido por The Offspring por negarse a recibir una vacuna Covid-19, aunque el músico asegura que su decisión fue por cuestiones médicas.

Parada dijo que siguió el consejo de su médico, quien dijo que no debería recibir el inoculación debido a sus condiciones preexistentes. "Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos golpes, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento", escribió.

"Contraje el virus hace más de un año, fue leve para mí, estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación del síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida", explicó.

A continuación, afirmó que fue sacado de la banda "dado que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria" y que "recientemente se decidió que no soy seguro para estar cerca, ni en el estudio y ni de gira. Lo menciono porque no me verán en estos próximos shows".

"No tengo sentimientos negativos", aclaró Parada, y dijo que sus compañeros "están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras yo hago lo mismo".

Parada llegó a The Offspring en 2007 y participó además de las giras, en los álbumes "Days Go By" (2012) y "Let the Bad Times Roll" (2021).