Café Tacuba retoma "La Ingrata" con una letra feminista escrita por Andrea Echeverri

Celebrando sus 30 años de carrera, Café Tacuba tocó la noche del sábado en el Foro Sol de Ciudad de México y volvió a poner en su repertorio el tema "La Ingrata", que habían decidido dejar de cantar por su letra violenta.

El conjunto mexicano invitó a Andrea Echeverri, cantante de Aterciopelados, para volver a tocar el tema después de tres años, aunque en esta ocasión con una letra modificada escrita por la propia colombiana.

"No la cantaban hace rato porque se les fue la mano un poquito... Entonces me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista", dijo Echeverri al público antes de que sonara "La Ingrata".

La nueva letra incluye frases como "Ingrato, no me importa si me quieres, me vale madre si me dejas", "Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo" e "Ingrato, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava".