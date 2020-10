"Chino" Moreno eligió el álbum que "siempre" será su favorito de Deftones

Días después de que se publicar el nuevo álbum de Deftones, "Ohms", su líder y vocalista Chino Moreno eligió cuál es su trabajo favorito de la banda estadounidense.

En conversación con Zane Lowe en Apple Music (vía Kerrang), el cantante no dudó en elegir su preferido de la discografía del grupo de Sacramento. "Honestamente, sigo pensando que 'Around the Fur' siempre será mi disco favorito", admitió.

"Por un lado, éramos bastante jóvenes. Probablemente llegamos tarde, tal vez a mediados de los 20 entonces, algo así. Pero estábamos en llamas", agregó Moreno.

El cantante afirmó que tras debutar con "Adrenaline" en 1995, dos años después apareció "Around the Fur", su pensamiento fue "'ahora podemos mostrarle a la gente lo que realmente podemos hacer'. Y teníamos tanta confianza ... lo escribimos, lo grabamos y lo mezclamos, y todo en este período de cuatro meses".