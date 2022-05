De luto el rock progresivo: Alan White, baterista de Yes, murió a los 72 años

A través de redes sociales se confirmó la muerte de Alan White, baterista de la banda de rock progresivo Yes y John Lennon/Plastic Ono Band, a los 72 años de edad.

En un comunicado su esposa Gigi informó que "nuestro amado esposo, padre y abuelo, falleció en su casa del área de Seattle, luego de una breve enfermedad".

"A lo largo de su vida y su carrera de seis décadas, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificada para los fanáticos de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron", agregó.

White se unió a Yes en 1972 como reemplazo del baterista original, Bill Bruford y se mantuvo hasta ahora como el miembro más antiguo en estar en la banda.

En 1969 también ingresó al proyecto Plastic Ono Band, que lideró John Lennon, y grabó con el ex Beatle algunos temas del álbum "Imagine", incluido el icónico tema homónimo.

