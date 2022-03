Después de siete meses, Jonathan Davis aún sufre consecuencias por el Covid-19

El cantante y líder de Korn, Jonathan Davis, ha dicho que "todavía está fatigado" después de contagiarse de Covid-19 el año pasado.

Davis, de 51 años, dio positivo por el virus en agosto pasado, dos semanas después de que Korn se embarcara en su gira estadounidense, lo que obligó a cancelar las fechas siguientes. Semanas después, volvieron a los escenarios con el cantante sentado y recibiendo oxígeno.

Durante una aparición reciente en el podcast Lipps Service With Scott Lipps, Davis dijo que cree que está sufriendo de "Covid largo" al contar que aún se siente "todavía fatigado como un loco. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero estoy vivo. Y con suerte, con el tiempo, esto mejorará".

Actualmente, Korn está de gira en apoyo de su álbum de estudio, "Requiem", y Davis dijo que "definitivamente me ocupo de mi vida en torno a no enfermarme, porque si me enfermo, no hay espectáculo. Me mantengo alejado de la gente a propósito porque si me enfermo, no hay nadie que me reemplace".

En 2021, Korn sufrió el contagio de tres miembros en tres meses: Davis en agosto, y luego el guitarrista "Munky" y el baterista Ray Luzier.