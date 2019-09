Especial para Área 51: Foo Fighters lanza registro en vivo de show en Roswell

Justo el día que se espera miles de personas en el Área 51 en Estados Unidos, Foo Fighters publicó en servicio de streaming el registro de un show realizado en 2005 en Roswell, donde se encuentra la famosa zona.

Dave Grohl y compañía. lanzar un nuevo álbum en vivo de su actuación en Walker Air Force Base en Roswell, Nuevo México. El show fue para celebrar el lanzamiento del quinto álbum de la banda, "In Your Honor", frente a 500 ganadores de un concurso.

"In Your Honor", "Stacked Actors", "Monkey Wrench" y "All My Life" son parte de los temas del registro. "Recuerde: sea cortés", escribió Foo Fighters en Twitter junto con algunos emojis de temática alienígena, en clara referencia a la actividad en Área 51 en donde millones de personas esperan ingresar y buscar prueba de vida extraterrestre.