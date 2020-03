Éxito de R.E.M. "It’s the End of the World as We Know It" vuelve a los ránkings

El coronavirus ha ayudado al éxito apocalíptico de R.E.M "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" a traerlo de vuelta a las reproducciones y también a los ránkings.

El tema lanzado en 1987 terminó este viernes en el puesto 73 en la lista de las mejores canciones de la plataforma digital iTunes, en medio de pistas de nombres como Billie Eilish y Sam Smith.

"It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" se traduce al español como "Es el fin del mundo como lo conocemos (y me siento bien)". Fue el segundo single del álbum "Document" y originalmente logró el puesto 69 de la lista Billboard 100.

Michael Stipe canta y expresa su ansiedad por varios eventos y peligros que cambian el mundo. A lo largo de la canción, hace referencia a huracanes, terremotos, aviones de bajo vuelo y más con una corriente de entrega de conciencia.

Además del ránking de iTunes, el tema también ha elevado sus reproducciones en Youtube y los comentarios de usuarios han tenido un aumento en los últimos dos meses. Y en Spotify se han creado playlist sobre coronavirus que incluyen la canción de R.E.M.