Gene Simmons de Kiss admite no tener amigos: "¿Cómo lo digo sin sonar inhumano?"

El cofundador de Kiss Gene Simmons se sinceró con respecto a la falta de relaciones interpersonales en su vida, y aseguró que no está interesado en mantenerlas.

Durante una conversación con la revista Goldmine, el músico de origen israelí expresó que solo está acompañado en aspectos profesionales: "Incluso hoy, mientras estoy sentado aquí, aparte de Paul (Stanley), y sólo nos reunimos cuando hacemos cosas para la banda.

¿Cómo digo esto sin que suene inhumano? No tengo amigos", añadió, antes de explicar su punto. "Sí, si amigos significa: 'Vaya, no sé qué voy a hacer esta tarde. Oye, ¿quieres venir a pasar el rato?' Estoy más interesado en lo que quiero hacer, y no quiero fingir que me interesa lo que tú quieres hacer, porque no es así", manifestó.

En una entrevista publicada en 2006, Simmons ya se había referido al mismo tema: "Casi no tengo amigos", señaló en esa instancia. "A propósito. Prefiero a los conocidos. No espero nada de nadie y no quiero que nadie venga a mí con sus problemas. Todo el mundo es un adulto. Pero divago".