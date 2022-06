"God Save the Queen" de Sex Pistols llega al número uno 45 años después gracias al Jubileo de la Reina

El Jubileo de Platino de la Reina Isabel II ha tenido a un conocido acompañante: Sex Pistols, el grupo inglés, que ha vuelto al número uno con su éxito "God Save the Queen", lanzado en 1977.

El éxito del conjunto se reeditó el pasado viernes y alcanzó el primer puesto en el Reino Unido como el single más vendido, exactamente 45 años después de que se lanzara y no pudiera alcanzar el número uno debido a que BBC se negó a reproducirla.

Junto con el relanzamiento del tema, la banda lanzó la semana pasada una moneda conmemorativa con el diseño de la bandera Union Jack y una calcomanía de alta calidad de la Reina luciendo un piercing en el labio.

"God Save the Queen" fue lanzado como el segundo sencillo de la banda durante el Jubileo de Plata de la Reina Isabel II en 1977 y se incluyó en su único álbum de estudio, "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols".