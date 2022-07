Guitarrista de Radiohead da enigmático mensaje: "Puede que nos volvamos a reunir, puede que no"

El guitarrista Ed O'Brien de Radiohead se refirió al presente y futuro de la banda, asegurando que en la actualidad no existe el grupo y puede que no vuelvan a estar juntos.

Hablando con The Line-Up Podcast (a través de Consequence of Sound), O'Brien reconoció que "no hay Radiohead en este momento" y fue consultado si hay planes de reunirse: "Puede suceder, puede que no ¿Y eso importa?".

"La cosa con Radiohead, podríamos hacer algo en un par de años. Puede que no", agregó el músico que lo que debe ocurrir es "tener a cinco personas diciendo, 'Realmente quiero hacer esto de nuevo contigo'. Y creo que en este momento, porque lo hemos hecho durante tanto tiempo, estamos todos teniendo diferentes experiencias. Y eso debería permitirse, y eso debería alentarse".

Finalmente, O'Brien enfatizó que "nos amamos unos a otros. Somos hermanos. Probablemente tocaremos juntos. Puede ser que no suceda pero estoy seguro de que ocurrirá. También tienes que ser capaz de estar bien con que no vuelva a suceder".

El último trabajo de estudio de Radiohead fue lanzado en 2016 y luego realizó una gira en 2018, sin actividad desde entonces. O'Brien lanzó su álbum debut como solista en 2020, y Thom Yorke con Jonny Greenwood están con el proyecto The Smile.