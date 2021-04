Guitarrista de The Killers volvió oficialmente al grupo después de cuatro años

A mediados de 2017, Dave Keuning anunció que no iba a ser parte de las giras de The Killers aunque se iba a mantener como miembro, lo que finalmente no ocurrió hasta que el propio músico confirmó su retorno.

El guitarrista argumentó en 2017 que estaba agotado de las giras por el mundo, se restó de la promoción de "Wonderful Wonderful" y luego no participó en la grabación de "Imploding the Mirage" en 2019, pese a afirmar que estaría solo del trabajo en estudio, a diferencia del bajista Mark Stoermer que se bajó de los shows en 2016 pero grabó ese último álbum.

"Echo de menos los shows y espero tocar algunos, ya sea solo o con The Killers, siempre que sea posible nuevamente. Pero estaba harto de las giras, que son las otras 22 horas del día, cuando no estás en el escenario", dijo Keuning a Rolling Stone.

"A veces me sentía como si estuviera bajo un microscopio pequeño e innecesario. Fue como, '¿Por qué no quieres hacer una gira?'. Yo diría '¿Quieres decir por qué no quiero irme 11 meses al año? ¿Necesito dar una explicación detallada?'", agregó.

Keuning finalmente afirmó que junto a sus compañeros estaban "en un punto muerto" y afirmó que "hemos estado grabando lo que será el próximo disco. Entré en la mitad. Pero solo tocaba la guitarra en las canciones y trataba de hacerlas lo mejor que podía. Creo que escribimos un par de canciones que juntamos y usamos mis cambios de acordes y esas cosas".