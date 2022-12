Gwen Stefani no cierra puerta a reunión de No Doubt

La cantante Gwen Stefani se refirió a un posible regreso de No Doubt después de siete años de pausa.

"Cualquier cosa puede pasar", dijo Stefani sobre la posibilidad de reunirse con el guitarrista Tom Dumont, el bajista Tony Kanal y el baterista Adrian Young tras un receso iniciado en 2015

"¿Cuáles son las probabilidades de algo? Acabo de estar en 'The Drew Barrymore Show'. Ella era una de mis celebridades favoritas cuando era niña, y ahora estaba en el programa con ella", explicó Stefani en entrevista con The Wall Street Journal.

"No tengo idea de lo que va a pasar con No Doubt. Realmente no hemos hablado de hacer nada, pero se siente como si todos lo hicieran, ¿verdad?. Toda la gente de los 90: Blink-182 hizo una gira de ocho meses que se agotó en cinco minutos", declaró la artista.