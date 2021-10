Incubus celebrará 20 años de "Morning View" con show streaming para todo el mundo

La banda estadounidense Incubus está celebrando los 20 años del lanzamiento del álbum "Morning View" con un show que se exhibirá vía streaming para fanáticos de todo el mundo.

La actuación será el próximo 23 de octubre, mismo día que se celebra el vigésimo aniversario del lanzamiento de su icónico álbum que incluye éxitos como "Nice to Know You", "Wish You Were Here", "Warning" y "Are You In?".

Incubus tocará "Morning View" en su totalidad exclusivamente en la plataforma Veeps desde estudios en Malibu, California, donde se escribió originalmente el álbum.

El show llegará a cuatro zonas horarias diferentes para los distintos fanáticos en el planeta. En Sudamérica será a las 19:00 horas, hora de Chile.

El valor de las entradas para ver la actuación parten en 18 dólares, con una contribución de $ 1 para la Fundación Make Yourself de la banda, que apoya una variedad de proyectos y organizaciones impulsados ​​por misiones, como American Civil Liberties Union, Breast Cancer Research Foundation, Surfrider Foundation y más.