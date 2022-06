Liam Gallagher reconoce que no soportaba "Wonderwall": "Solía enloquecerme"

En una entrevista con el medio LADBible, el exlíder de Oasis Liam Gallagher fue consultado con respecto a cuál era su tema predilecto de su banda oriunda de Manchester.

El menor de los hermanos Gallagher seleccionó "Live forever" del disco "Definitely Maybe", argumentando que es "algo sentimental". Sin embargo, no entendió por qué la publicación predijo que elegiría "Wonderwall".

"Está bien y eso, pero ¿Me estás molestando? Solía enloquecerme. Sólo he empezado a agradarme tras el curso de los años" sentenció el músico, que no por primera vez ha tenido que aclarar que le produce extrañeza su popularidad.

El músico tiene fijado un show en Chile para el 8 de noviembre en el Movistar Arena.