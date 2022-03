Líder de Twisted Sister aprueba "We're Not Gonna Take It" como grito de guerra de Ucrania

Dee Snider, el líder y vocalista de Twisted Sister, aprobó que ciudadanos de Ucrania usen el hit "We're Not Gonna Take It" de la banda estadounidense como su grito de guerra mientras luchan contra la invasión de Rusia.

En los últimos días se ha señalado que el éxito de 1984 se está utilizando como un grito de guerra para los ucranianos. Fue parte del tercer disco de los estadounidenses "Stay Hungry" y su título se traduce al español como "No lo vamos a aceptar".

Frente a esto, Snider, que compuso el tema, acudió a Twitter para "autorizar" oficialmente el uso bélico.

"Apruebo absolutamente que los ucranianos usen 'We're Not Gonna Take It' como su grito de guerra", expresó el músico, además de revelar que su abuelo "era ucraniano, antes de que la URSS se lo tragara después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Esto no puede volver a pasarle a esta gente!".

Asimismo, respondió por no respaldar el uso de la canción por parte de anti-mascarillas. "Bueno, un uso es para una justa batalla contra la opresión; el otro es un pie infantil pisoteando un inconveniente", explicó.

I absolutely approve of Ukrainians using "We're Not Gonna Take It" as their battlecry. My grandfather was Ukrainian, before it was swallowed up by the USSR after WW2. This can't happen to these people again! #FUCKRUSSIA — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) February 26, 2022