El vocalista de Faith No More fue parte de la versión "Speak Spanish or Die" grabada por los miembros de Stormtroopers of Death (el guitarrista Scott Ian, bajista Dan Lilker y el baterista Charlie Benante) desde sus hogares. Lo llamativo es que Patton está con una polera que tiene banderas de Chile, demostrando su cercanía con nuestro país.

