Mike Patton tras problemas de salud mental: "Me volví completamente aislado, casi antisocial y con temor a la gente"

Hace un año, Mike Patton debió alejarse de los escenarios debido a problemas de salud mental que obligaron a cancelar shows de Faith no More y Mr. Bungle. Ahora, el cantante habló por primera vez sobre esos asuntos y aseguró que se mantienen pero se siente "mejor".

El artista de 54 años afirmó a Rolling Stone que "es fácil culpar a la pandemia. Pero seré honesto: al comienzo de la pandemia, pensé: 'Esto es jodidamente genial. Puedo quedarme en casa y grabar. Tengo un estudio en casa. Sí, ¿cuál es el problema?' Y luego algo hizo clic y me volví completamente aislado, casi antisocial y temeroso de la gente".

"Ese tipo de ansiedad, o como quieras llamarlo, condujo a otros problemas, que elijo no hablarlos. Pero tengo algunos profesionales ayudándome, y ahora me siento mejor y estoy más cerca de volver a sumergirme", expresó Patton.

"Básicamente me diagnosticaron agorafobia; como que le tenía miedo a la gente. Me asusté al estar rodeado de gente. Y tal vez eso fue porque pasé dos años básicamente en el interior durante la pandemia. No sé. Tal vez reforzó sentimientos que ya tenía. Pero simplemente saberlo, hablarlo, realmente ayudó", confesó el estadounidense.

"Veremos cómo va en diciembre", dijo Patton en referencia a los shows que tiene confirmado con Mr. Bungle en Chile y Brasil como parte de Knotfest 2022.