Morrissey sobre "funas" en su contra: "No puedes cancelar a alguien que siempre ha sido cancelado"

El cantante Morrissey volvió a hablar sobre su personalidad, sus detractores y además criticó las restricciones sanitarias debido a la pandemia en el Reino Unido.

En una entrevista con su sobrino, el ex The Smiths dijo el Covid- 19 "ha sacado lo peor de la gente y nunca estuvimos juntos en esto. Estamos privados de ver y oír a otras personas y, sobre todo, quieres estar con otros que ven y oyen lo que tú ves y oyes, porque este es el oxígeno básico para el alma humana. Quítelo y la gente está muerta".

"Nuestra libertad actual se limita a visitar los supermercados y comprar sofás. El gobierno actúa como emperadores chinos. 'Te permitiremos vivir como nosotros si te comportas'", agregó Morrissey.

Asimismo, su sobrino le preguntó sobre críticas de fanáticos y no fanáticos sobre su comportamiento y dichos a lo largo de los años: "No puedes cancelar a alguien que siempre ha sido cancelado".

"¿Cuándo me vio por última vez en la televisión o me escuchó en la radio? ¡Inventé sin querer la condición de ser cancelado!", enfatizó el músico, que afirmó que "siempre me han tratado como a un experimento científico que salió mal. Estoy acostumbrado a eso".