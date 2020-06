MTV Unplugged de Liam Gallagher es el primer número uno del formato desde el álbum de Nirvana

Lanzado el pasado 12 de junio, el álbum MTV Unplugged de Liam Gallagher llegó al número uno del ranking del Reino Unido, el primero de ese formato desde el lanzamiento del registro de Nirvana en 1994.

El disco del ex vocalista de Oasis logró 21 mil unidades combinadas, de las cuales 10 mil, casi la mitad, son ventas del formato vinilo.

El álbum de Gallagher también es el primer álbum en vivo en llegar al primer puesto en el mercado británico desde "Symphonica" de George Michael en 2014.

MTV Unplugged de Gallagher fue grabado en agosto de 2019 en Hull City Hall de Yorkshire. Combina canciones de su trayectoria solista con éxitos de Oasis, como "Some Might Say", "Stand by Me" y "Champagne Supernova".