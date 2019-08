Músico de System of a Down: "Soy uno de esos fanáticos frustrados por no tener nuevo álbum"

En noviembre de 2005, System of a Down lanzó su álbum "Hypnotize", su quinto álbum y hasta ahora el último que publicado el cuarteto. 14 años de espera que no solo tienen inquietos a los fanáticos sino que también a los propios músicos.

En una entrevista con SiriusXM, Shavo Odadjian reveló que hace unos años se reunió con el guitarrista Daron Malakian y el baterista John Dolmayan para trabajar en nueva música.

"Entramos y escribimos, como unas 10 u 11 canciones. Daron trajo, como, siete u ocho canciones. Todo sin la voz de Serj (Tankian), por supuesto. Fue realmente bueno. Salió realmente genial. Y espero volver algún día a eso y usar algo de Serj. Sé que Serj tiene algunas cosas", afirmó.

"En mi mundo, hombre, por qué no tenemos un nuevo disco es una gran pregunta", comentó. "Creo que podemos superar cualquier cosa porque no es como si alguien hubiera hecho algo tan horrible que no podemos superarlo, no es nada de eso. Son solo diferencias creativas que duran demasiado para mi gusto", dijo Odadjian.

Finalmente dijo: "Soy uno de esos fanáticos frustrados por no tener nuevo álbum. Lo juro por Dios, amigo. Realmente me encantaría haberlo hecho. Quiero decir, como dije: si fuera por mí, nunca nos habríamos detenido. Habríamos estado en nuestro probablemente noveno o décimo álbum ahora".