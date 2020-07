Neil Young "enfurecido" con Donald Trump por usar sus canciones en evento público

La noche del viernes, el Presidente Donald Trump realizó un evento en Dakota del Sur y usó canciones de Neil Young, lo que provocó la reacción del músico canadiense.

Un clip en Twitter mostró que en el lugar se reproducía "Rockin' in the Free World" de Young, siendo la propia cuenta del músico que citó el tuit, con la frase: "Esto no está bien para mí".

Además, otro video presentaba el escenario con el famoso monte esculpido con rostros de los presidentes estadounidenses mientras sonaba "Like Hurricane".

"Solidarizo con los Lakota Sioux y esto no está bien para mí", expresó Young.

La reacción del canadiense se suma a la amenaza de los Rolling Stones de demandar al mandatario por usar sin permiso uno de sus éxitos en sus eventos.