En el día del juramento de Joe Biden y Kamala Harris, uno de los tantos eventos en su honor fue "Parade Across America", que tuvo la reunión después de 22 años de New Radicals para tocar su éxito "You Get What You Give". "Prometimos que si Joe ganaba, nos reuniríamos y tocaríamos nuestra canción en memoria y honor a su hijo Beau", dijo Gregg Alexander, en referencia al fallecido primogénito del Presidente, que murió en 2015.

LEER ARTICULO COMPLETO