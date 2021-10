Paul McCartney hará la inducción de Foo Fighters al Salón de la Fama del Rock and Roll

El próximo 30 de octubre se realizará la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland y se confirmó que Paul McCartney inducirá a Foo Fighters.

La 36a ceremonia anual de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll se llevará a cabo en Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland.

McCartney ha desarrollado una relación cercana con el líder de la banda Dave Grohl desde que los dos se conocieron en 2002, colaborando en múltiples proyectos juntos como la banda sonora de Sound City para la canción "Cut Me Some Slack". El ex Beatle incluso le dio a la hija de Grohl su primera lección de piano.

Otros que se han inscrito para dar discursos incluyen a la actriz Angela Bassett para Tina Turner (interpretó a la artista en la película biográfica "What's Love Got to Do With It" de 1993) y Taylor Swift para Carole King.

Además de los discursos, el Rock Hall ha anunciado que Christina Aguilera, Mickey Guyton, H.E.R. y Bryan Adams participarán en un tributo musical a Tina Turner. En tanto, Swift y Jennifer Hudson también se unirán a un tributo musical a Carole King que participará en la ceremonia.

Además de la banda de Grohl, Turner y King, los otros nombres que ingresarán al famoso museo son The Go-Go's, Jay-Z y Todd Rundgren, quedando afuera bandas como Iron Maiden, Rage Against the Machine y DEVO.