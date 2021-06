Película biográfica de Scott Weiland fue aprobada y está en pleno desarrollo

"Paper Heart" es el nombre que tiene por ahora la película biográfica del fallecido Scott Weiland, basada en sus memorias y que contó con la aprobación de los encargados de su propiedad.

Dark Pictures y Orian Williams han adquirido los derechos del libro "Not Dead & Not for Sale", las memorias de Weiland que fueron escritas con David Ritz. Jennifer Erwin, una fan acérrima de Stone Temple Pilots que cofundó Dark Pictures con Anne Beagan, escribirá el guión.

"Es un honor tener la confianza para contar la historia de Scott y la capacidad de retratar los lados menos conocidos de él: el hombre tierno y amoroso que era, el atleta de secundaria que era, el alma melancólica que era y el legendario líder siempre lo será", dijo Erwin en un comunicado.

"Nos han contactado muchas veces para hacer algo sobre la historia de Scott y cuando este equipo vino a nosotros con su visión para una película, se sintió bien", agregó en un comunicado David Vigliano, fundador y director ejecutivo de Vigliano Associates, que representa a la propiedad de Weiland.

Weiland formó la banda Stone Temple Pilots con los hermanos Robert y Dean DeLeo, con gran éxito de su álbum debut de la banda, "Core" 1993, y luego con "Purple" en 1994. En 2002, el cantante se unió a los ex miembros de Guns N 'Roses Slash, Duff McKagan y Matt Sorum en el supergrupo Velvet Revolver.

En 2015, a los 48 años de edad, Weiland fue encontrado muerto en el bus de la gira con la banda Wildabouts, en una aparente sobredosis de drogas.