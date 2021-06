Permitido el mosh: Download Festival de Reino Unido inició su edición piloto con 10 mil personas

Desde este viernes 18 hasta este domingo 21 se realizará una edición piloto del Download Festival, el evento de rock más grande del Reino Unido, en el que se espera la presencia de cerca de 10 mil personas y dará inició a una serie de eventos en la isla en el regreso de la música en vivo.

Los organizadores han enfatizado que se permitirá el mosh (clásico movimiento de los espectadores en el que se empujan entre todos) a la vez que se pedirán pruebas negativas de Covid-19 y PCR al entrar y salir.

Download Festival es el primer evento de este tipo que se llevará a cabo desde que las restricciones en torno a la pandemia comenzaron a relajarse. Las 10 mil entradas disponibles pudieron ser adquiridas entre aquellos que tienen boletos para la edición del próximo año (acumulados desde las ediciones canceladas de 2021 y 2020), y público general.

Cerca de 40 bandas, repartidas en los tres días en dos escenarios, son parte de esta edición de prueba que solo tendrá 10 mil personas, muy lejos de los 110 mil que habitualmente llegan al Donington Park.

El evento formará parte de las pruebas en curso del Gobierno en torno a eventos a gran escala. Será supervisado por Investigadores de Salud Pública de Inglaterra (PHE en inglés) para recoger datos sobre riesgo de transmisión, suspensión del distanciamiento social y uso de mascarillas durante varios días consecutivos, para garantizar que los eventos se puedan desarrollarse de forma segura.

Download Festival tiene confirmada su próxima edición para junio de 2022, con nombres como KISS, Iron Maiden, Deftones, Megadeth, Korn y Sepultura, entre otros.

