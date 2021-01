Nandi Bushell, la música de 10 años que en 2020 tuvo una "batalla" con Dave Grohl, partió este nuevo año regalando una versión del clásico de Blur, "Song 2". "Esta semana he estado aprendiendo sobre #Britpop, los 90 y sobre esta increíble batalla entre dos bandas llamadas Blur y Oasis. Los 90 me parecieron una época divertida para la música. Me encanta esta canción", escribió en la descripción del video.

LEER ARTICULO COMPLETO