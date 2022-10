Puntual y preocupados por el público, así fue el show de Guns N' Roses en Buenos Aires

Queda cada vez menos para que la banda estadounidense Guns N' Roses brinde su sexto concierto en Chile. Mientras, el país vecino ya presenció su show anoche, despliegue que puede anticipar los lineamientos que seguirán en su periplo por sudamérica.

Axl Rose, Slash y compañía se presentaron en el estadio River ante cerca de 60 mil personas, y según consignó Clarín, la "puntalidad perfecta" marcó el arranque del espectáculo con "It's so easy" a las 21:00 horas, que finalizó tres horas después.

Fue destacada la presencia de dos miembros históricos, el tecladista Dizzy Reed y el bajista Duff McKagan, así como el guitarrista rítmico Richard Fortus y el baterista Frank Ferrer.

Con una voz diferente a la que caracterizaba en sus años dorados, que "sigue convenciendo y transmitiendo con convicción", según el medio, jeans rotos y poleras que fue alternando durante la jornada, Rose, evidenció su preocupación por el público.

Después de cantar "Mr. Brownstone", el segundo tema, el cantante manifestó al lado de un traductor su preocupación por la integridad de los asistentes: "la gente de la primera línea está siendo reventada", dijo pedir que todos dieran un paso atrás.

De clásico sombrero negro e inconfundible melena, Slash lanzó un rugido antes del riff de "Welcome to the jungle". Antes de coronar con Paradise City, los Roses tocaron, entre la avalancha de temas, Chinese Democracy, su versión de Live and Let Die, Civil War y November Rain con Axl sentado en un piano de cola.

La cita para ver a Guns N' Roses quedó fijada para el míercoles 5 de octubre en el Estadio Nacional igualmente a las 21:00 horas.