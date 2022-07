Reino Unido: álbum de Queen se convirtió en el primero en vender más de 7 millones de copias

La banda británica Queen ha hecho historia en las listas del Reino Unido, al convertirse en el primer acto en vender siete millones de copias de un álbum individual, siendo el disco más vendido de todos los tiempos en esa región.

De acuerdo a Official Charts Company, la encargada de los registros oficiales en Europa, el disco compilatorio "Greatest Hits", lanzado en 1981, llegó a siete millones de copias vendidas, por lo que ahora está presente en uno de cada cuatro hogares en el Reino Unido.

El álbum de grandes éxitos recientemente pasó su semana número 1.000 en la lista de álbumes del Reino Unido. "Cuando se lanzó por primera vez en 1981, los recopilatorios como 'Greatest Hits' eran relativamente raros, reservados solo para los actos más importantes", señaló Martin Talbot, director ejecutivo de Official Charts.

"Greatest Hits" incluye 17 canciones que Queen había lanzado desde 1974 hasta 1980, entre ellas "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust", "Don't Stop Me Now" y "Somebody to Love".