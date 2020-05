Sammy Hagar asegura que jamás hará una gira de despedida "porque apestan"

El legendario cantante Sammy Hagar, una de las voces de Van Halen, habló sobre las giras de despedidas de artistas y bandas, confirmando que simplemente no haría un tour para decir adiós.

El estadounidense de 72 años que actualmente lidera The Circle habló sobre las despedidas de nombres como Kiss, Black Sabbath y Ozzy Osbourne.

"Aún no he anunciado mi gira de despedida... nunca he anunciado mi retiro y nunca he hecho una gira de despedida, y creo que nunca lo haré. ¿Qué tal eso?", dijo Hagar a la radio KSHE 95.

"Simplemente no me molestaré con todo eso. Seguiré tocando hasta que me caiga, o hasta que ya no sea bueno. Si ya no soy bueno, entonces diré: 'Bueno, tengo que renunciar' y no haré una gira de despedida, porque apestan", expresó el cantante.

En marzo pasado, Hagar se presentaría en Chile con The Circle pero cancelar su gira por Sudamérica debido al coronavirus.