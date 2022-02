Sammy Hagar cambia de postura: "Las medidas sanitarias agotan pero es aún peor si te enfermas"

Casi dos años después de haber dicho que incluso prefería morir de Covid-19 para salvar la industria musical, el ex cantante de Van Halen, Sammy Hagar, ahora motivó a cumplir las medidas para evitar contagios.

"He tenido mucha suerte. Nadie en mi banda ha tenido Covid-19. No tengo fobia a los gérmenes, pero siempre me lavo las manos y tengo mucho cuidado. Soy un gran abrazador y, hoy en día, abrazo con una mascarilla puesta", dijo a The San Diego Union-Tribune.

"Odio decir a mis fanáticos 'asegúrense de estar vacunados y usar una máscara', pero no hay otra opción. O digo 'está bien, no tocaré hasta que esta pandemia haya pasado' o 'si vamos a hacerlo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para estar seguros'", expresó.

Hagar afirmó que le piden dar mensajes para promover medidas de seguridad pero su postura es "no ser maestro de escuela o director. Prefiero simplemente decir 'estoy tocando un show y estas son las reglas'".

"Sé que todas las medidas de seguridad están empezando a agotarse, pero es aún peor si te enfermas", agregó Sammy, quien en junio de 2020 dijo que prefería "ver a todos volver a trabajar. Si algunos de nosotros tenemos que sacrificarnos en eso, está bien. Esto es difícil de decir sin agitar a alguien, pero sinceramente, prefiero enfermarme personalmente e incluso morir, si eso es lo que se necesita".