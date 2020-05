Serj Tankian explicó por enésima vez por qué System of a Down no ha grabado un álbum en 15 años

El vocalista Serj Tankian volvió a responder una pregunta acerca del silencio discográfico de System of a Down para saber por qué no han lanzado un álbum desde 2005.

El cantante abordó la falta de música nueva de la banda durante una conversación en vivo con Tumo Center For Creative Technologies a través de Facebook.

"Se han dicho muchas cosas, pero es bastante simple. Simplemente no hemos podido vernos a los ojos creativamente para pasar al siguiente nivel", dijo Tankian.

Y agregó: "Para mí, y sé para los otros muchachos de la banda, System es muy especial, y lo que hemos hecho juntos es muy especial. Y no podemos hacer algo a menos que todos estemos realmente en la misma dirección, con el mismo objetivo, en la misma visión. Y eso no ha sucedido".

"Lo intentamos. Diría que hace un par de años hicimos ese esfuerzo: las canciones fueron escritas por mí, por los otros muchachos, etcétera, pero simplemente no podíamos vernos cara a cara, y eso es todo", expresó el vocalista.

Finalmente, aclaró que no hay roces con sus compañeros, con quienes ha seguido tocando en vivo durante los últimos años. "Todavía somos todos amigos, tenemos buenas relaciones, y viajamos juntos, estamos juntos, y eso es", dijo.