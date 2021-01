Serj Tankian sobre futuro de System of a Down: "Mientras estemos en la misma página, podemos seguir haciendo cosas"

En noviembre, System of a Down compartió sus primeras canciones en 15 años y ahora el cantante Serj Tankian insinuó que podría haber novedades.

El músico dijo que está "realmente orgulloso" de esos dos temas y que se sintió "genial" trabajar junto a sus compañeros después de muchos años.

"El futuro es invisible. Veremos qué sucede. La vibra es muy positiva. Mientras estemos en la misma página, podemos seguir haciendo cosas, si estamos en la misma página", dijo Tankian en entrevista con Zane Lowe.

Sobre las diferencias creativas dentro del grupo, Tankian explicó que "cuando se trata de la parte de creación real, no es personal... es filosófico".

Y agregó: "Es la forma en que ves las cosas y la forma en que ves que la música avanza, lo que significa para ti, lo que System of a Down podría significar para ti. Ha habido una discrepancia en eso. Pero eso, obviamente, no nos impidió subir a bordo para hacer algo por nuestra gente, lo cual es hermoso".