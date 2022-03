Son 17 canciones: Red Hot Chili Peppers reveló tracklist de su nuevo álbum

"Unlimited Love" es el título del próximo álbum de Red Hot Chili Peppers, el número 12 de su carrera y el primero con John Frusciante desde "Stadium Arcadium" de 2006.

La banda californiana ahora presentó el nombre de cada una de las 17 canciones que componen el trabajo grabado durante 2021 bajo la producción de Rick Rubin y que será lanzado el 1 de abril.

El tracklist incluye los singles "Black Summer" y "Poster Child" lanzados semanas atrás como anticipo al álbum que será promocionado con un tour mundial que partirá en junio.

Black Summer

Here Ever After

Aquatic Mouth Dance

Not The One

Poster Child

The Great Apes

It's Only Natural

She's A Lover

These Are The Ways

Whatchu Thinkin'

Bastards of Light

White Braids & Pillow Chair

One Way Traffic

Veronica

Let 'Em Cry

The Heavy Wing

Tangelo