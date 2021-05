Tina Turner, Foo Fighters y Jay-Z ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll

Este miércoles 12 se revelaron los seis nombres que ingresarán este 2021 al prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll.

Tina Turner, Carole King, The Go-Go's, Jay-Z, Foo Fighters y Todd Rundgren fueron seleccionados por el famoso museo este año, quedando afuera nombres como Iron Maiden, Rage Against the Machine y DEVO.

La ceremonia principal se realizará el próximo 30 de octubre en Cleveland, Ohio, y estará disponible en el servicio de streaming HBO Max.