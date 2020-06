Tom Morello le respondió a "fan" que descubrió, en 2020, su posición política

El guitarrista Tom Morello no es un músico promedio, que sólo se decida a tocar, pues es conocida su posición política, así como el mensaje de las bandas en que participa, principalmente Rage Against the Machine o Prophets of Rage.

Pero a pesar de años de carrera y opiniones, y de internet, no todos quienes se declaran sus seguidores parecen conocerlo, como dejó en claro una fanática que le respondió en Twitter y que llevó a Morello a refutarla públicamente.

La usuaria @imtobyurnot, quien considera al Covid-19 un "falso virus" y comparte videos sobre conspiraciones, le respondió al músico, cuestionando su postura sobre las protestas por el crimen de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

"Eras mi guitarrista favorito desde siempre, pero te lavaron el cerebro o eres malo como el DS, adiós", le escribió.

Morello, sorprendido por esta "fan", agradeció el elogio a su forma de toca, pero le cuestionó si alguna vez escuchó las letras de sus bandas.

"Sospecho que si le hubiera puesto alguna atención a alguna de las las canciones me habrías botado mucho tiempo atrás", resumió.

While I’m grateful for your appreciation of my guitar playing I suspect if you had paid ANY attention to ANY of the songs you would have ditched me a long time ago. #PartingIsSuchSweetSorrow https://t.co/qRXSP416Vo