Tom Morello se deshizo en elogios a Zack de la Rocha: "Es el mejor frontman de la historia"

En una nueva entrevista, el guitarrista Tom Morello aclamó a su compañero en Zack de la Rocha, y también tuvo palabras para el fallecido Chris Cornell.

Morello definió a su compañero, con quien fundó Rage Against the Machine en 1991, como "el mejor frontman de la historia".

"Es el punk rock James Brown. No hay nadie en la historia de la música occidental que tenga el tipo de compromiso espiritual total en el escenario y en el estudio como Zack", expresó el guitarrista.

Y continuó: "Eso se combina con un intelecto brillante, y él también es un músico tremendo, y es realmente una combinación increíble, simplemente, siéntete afortunado de estar en una banda con él".

Por otra parte, Morello elogió a Chris Cornell, el fallecido cantante que fue parte de Audioslave tras el primer receso de RATM. Indicó que la voz de Soundgarden tenía la "capacidad para crear melodías hermosas y feroces a partir del éter".

"Recuerdo ese primer disco de Audioslave con Rick Rubin (productor) y me dijo: 'No entiendes la suerte que has tenido. Trabajo con un montón de vocalistas y es difícil hacer una gran melodía. ¡Y este tipo los está lanzando a derecha e izquierda!'", contó Morello.

Actualmente, Rage Against The Machine espera iniciar su postergada gira de reunión que fue suspendida por la pandemia de Covid-19 y que ahora partirá en marzo de 2022 y se extenderá hasta abril.