Roger Waters anuncia nueva gira “más humana y política” para este 2020

Poco más de un año después de concluir su monumental gira "Us + Them Tour", Roger Waters volverá a los escenarios para una gira llamada "This Is Not a Drill".

La nueva aventura del ex Pink Floyd será en recintos cerrados y hasta ahora tiene fechas confirmadas en Norteamérica, partiendo el 8 de julio en Pittsburgh y se extenderá hasta el 3 de octubre, exactamente un mes antes del día de las elecciones en Estados Unidos.

Waters habló sobre la gira en un anuncio en video que lo presentó ensayando "Comfortably Numb", "Sheep", su canción en solitario "The Powers That Be" y otros con su banda.

"A medida que el reloj avanza cada vez más rápido y más rápido hasta la extinción, parecía una buena cosa hacer un escándalo al respecto, por eso me voy de gira", dijo.

"Para ser francos, necesitamos cambiar la forma en que nos organizamos como raza humana o morir. Esta gira será parte de un movimiento global de personas que están preocupadas por otros para influir el cambio que es necesario", afirmó el bajista.

"Por eso vamos por el camino. Por eso se hablan en pubs. Es por eso que esta conversación debería estar en boca de todos, constantemente, todo el tiempo, porque es muy importante. Espero que todos vengan a los shows. Esto no es un simulacro", agregó.

El bajista había anticipado en 2019 que esta nueva gira "será aún más política de lo que fue Us + Them: más política y más humana", según contó a Rolling Stone en 2019.

"Estábamos escuchando canciones y mirando setlists hoy, hablando, ¿cómo deberíamos llamarla? No debería estar revelando esto, pero no me importa una mierda porque probablemente todo cambiará, pero imagina el icónico helicóptero que normalmente viene antes de 'Happiest Days' y 'Brick 2', ese ruido que todos conocemos y amamos, e imagina un megáfono, alguien abusó de este dispositivo antes, lo sé, pero 'Esto no es un simulacro'", contó.