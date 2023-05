Roger Waters es criticado por mencionar a Ana Frank durante concierto en Alemania

El ex Pink Floyd Roger Waters, nuevamente fue criticado por su actual y polémica gira con alusiones políticas "This is not a drill", la misma que la traerá de vuelta a Chile el segundo semestre.

En medio de su concierto brindado en Berlín el 17 de mayo, Waters simuló disparar un rifle, que era de juguete, al lado de los nombres en grande mostrados en pantalla de la joven mártir judía Ana Frank y la periodista palestina-estadounidense asesinada Shireen Abu Akleh.

Si bien el Gobirno alemán había cancelado los shows de Waters agendados en Berlín y Frankfurt por comentarios considerados antisemitas, finalmente se revocó la decisión y finalmente llevó a cabo el show en la primera ciudad.

En redes sociales también hubo usuarios que consideraron la actuación anti-judía, mientras que los Ministros de Asuntos Exteriores de Israel salieron a opinar sobre lo ocurrido. "Buenos días a todos menos a Roger Waters, que pasó la noche en Berlín (Yes Berlin) profanando la memoria de Ana Frank y de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto".

Aunque seguidores fueron en defensa del músico y señalaron que en realidad todo forma parte de una sátira y que en realidad correponde a una actuación antifascista. "Lo hace en todos sus conciertos. La canción es una sátira. Waters y Pink Floyd criticaban el fascismo con la canción", comentaba uno, mientras que otro añadía", señaló.