Rolling Stone elige los 200 mejores cantantes de la historia: lista generó polémica por ausencias

La revista Rolling Stone publicó una lista con los 200 mejores cantantes de la historia y generó controversia por la ausencia de grandes nombres.

La selección, según la revista, incluye "vocalistas que han dado forma a la historia y han definido nuestras vidas, desde operadores suaves hasta gritos crudos, desde gospel hasta punk, desde Sinatra hasta Selena y SZA".

La revista aseguró que la lista "fue compilada por nuestro personal y colaboradores clave, y abarca 100 años de música pop como una conversación global en curso" y luego se defiende ante cualquier crítica: "Tenga en cuenta que esta es la lista de los mejores cantantes, no la lista de las mejores voces. El talento es impresionante; el genio es trascendente".

Sin embargo, usuarios en redes sociales y hasta artistas han criticado la selección por dejar afuera a figuras como Celine Dion, Pink, Justin Bieber, Jennifer Hudson, Janet Jackson, Tony Bennett, Madonna y Nat King Cole.

También ha sido polémica las posiciones de algunos artistas, como Rocío Durcal en el 139, Donna Summer en el 122, Michael Jackson en el 86, Amy Winehouse en el 83, o Freddie Mercury fuera del Top 10.

Entre los nombres latinos o en español están Rosalía (200), Juan Gabriel (172), Marc Anthony (167), Mercedes Sosa (160), Rocío Durcal (139), Caetano Veloso (108), Vicente Fernández (95), Gal Costa (90), Selena (89), João Gilberto (81), Héctor Lavoe (73) y Celia Cruz (18).

La lista de los 200 mejores cantantes según Rolling Stone

200 - Rosalía

199 - Glenn Danzig

198 - Billie Eilish

197 - Burna Boy

196 - Paul Westerberg

195 - Poly Styrene

194 - Kelly Clarkson

193 - Brandy

192 - Anohni

191 - Jung Kook

190 - Frank Ocean

189 - Joan Baez

188 - Fela Kuti

187 - Bonnie Raitt

186 - Ofra Haza

185 - Alicia Keys

184 - Karen O

183 - Solomon Burke

182 - Jazmine Sullivan

181 - Bob Seger

180 - SZA

179 - Martha Wash

178 - Tabu Ley Rochereau

177 - Patty Loveless

176 - Iggy Pop

175 - Lana Del Rey

174 - Buddy Holly

173 - Marianne Faithfull

172 - Juan Gabriel

171 - Odetta

170 - Chris Stapleton

169 - Sylvester

168 - Debbie Harry

167 - Marc Anthony

166 - Morrissey

165 - Ronnie James Dio

164 - Sandy Denny

163 - Bobby "Blue" Bland

162 - Françoise Hardy

161 - Brenda Lee

160 - Mercedes Sosa

159 - Mississippi John Hurt

158 - Carrie Underwood

157 - Robert Smith

156 - George Strait

155 - Corin Tucker

154 - Dion

153 - Mahlathini

152 - Michael Stipe

151 - Martha Reeves

150 - Bryan Ferry

149 - Wanda Jackson

148 - Levon Helm

147 - Barbra Streisand

146 - Ruth Brown

145 - PJ Harvey

144 - Darlene Love

143 - Luciano

142 - Russell Thompkins Jr.

141 - Christina Aguilera

140 - Bono

139 - Rocío Dúrcal

138 - Merle Haggard

137 - El DeBarge

136 - Lauryn Hill

135 - IU

134 - Axl Rose

133 - Neil Young

132 - Loretta Lynn

131 - Jeff Buckley

130 - Courtney Love

129 - Rob Halford

128 - Florence Welch

127 - Tammy Wynette

126 - Donny Hathaway

125 - Joe Strummer

124 - Robert Johnson

123 - Karen Carpenter

122 - Donna Summer

121 - Jackie Wilson

120 - Charlie Rich

119 - Barrington Levy

118 - John Fogerty

117 - Patti Smith

116 - Chet Baker

115 - Erykah Badu

114 - Chrissie Hynde

113 - La India

112 - Ozzy Osbourne

111 - Fiona Apple

110 - The Weeknd

109 - Roger Daltrey

108 - Caetano Veloso

107 - Lou Reed

106 - Bill Withers

105 - Eddie Vedder

104 - Aaron Neville

103 - Leonard Cohen

102 - Taylor Swift

101 - Gladys Knight

100 - Elton John

99 - Clyde McPhatter

98 - Bob Marley

97 - Usher

96 - Chuck Berry

95 - Vicente Fernández

94 - Toots Hibbert

93 - Stevie Nicks

92 - Anita Baker

91 - Nusrat Fateh Ali Khan

90 - Gal Costa

89 - Selena

88 - Jimmie Rodgers

87 - Diana Ross

86 - Michael Jackson

85 - Johnny Cash

84 - Lata Mangeshkar

83 - Amy Winehouse

82 - Steve Perry

81 - João Gilberto

80 - Chris Cornell

79 - Emmylou Harris

78 - Janis Joplin

77 - Bruce Springsteen

76 - Wilson Pickett

75 - D'Angelo

74 - Patti LaBelle

73 - Héctor Lavoe

72 - Muddy Waters

71 - Roy Orbison

70 - Ronnie Spector

69 - Youssou N'Dour

68 - Rihanna

67 - Dennis Brown

66 - David Ruffin

65 - Minnie Riperton

64 - Björk

63 - Robert Plant

62 - George Michael

61 - Umm Kulthum

60 - Kate Bush

59 - Howlin' Wolf

58 - Lady Gaga

57 - Brian Wilson

56 - Barry White

55 - Tina Turner

54 - Willie Nelson

53 - Miriam Makeba

52 - Mick Jagger

51 - Sade

50 - Joni Mitchell

49 - Rod Stewart

48 - Toni Braxton

47 - Linda Ronstadt

46 - Mavis Staples

45 - Ella Fitzgerald

44 - James Brown

43 - Ariana Grande

42 - Teddy Pendergrass

41 - Etta James

40 - Aaliyah

39 - Louis Armstrong

38 - Curtis Mayfield

37 - Van Morrison

36 - Kurt Cobain

35 - Dusty Springfield

34 - Thom Yorke

33 - Bessie Smith

32 - David Bowie

31 - Luther Vandross

30 - Hank Williams

29 - Chaka Khan

28 - Mahalia Jackson

27 - Dolly Parton

26 - Paul McCartney

25 - Mary J. Blige

24 - George Jones

23 - Smokey Robinson

22 - Adele

21 - Nina Simone

20 - Marvin Gaye

19 - Frank Sinatra

18 - Celia Cruz

17 - Elvis Presley

16 - Prince

15 - Bob Dylan

14 - Freddie Mercury

13 - Patsy Cline

12 - John Lennon

11 - Little Richard

10 - Al Green

9 - Otis Redding

8 - Beyoncé

7 - Stevie Wonder

6 - Ray Charles

5 - Mariah Carey

4 - Billie Holiday

3 - Sam Cooke

2 - Whitney Houston

1 - Aretha Franklin