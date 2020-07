Rolling Stone publica polémico listado de los 50 mejores bajistas de la historia

La revista Rolling Stone publicó sus siempre polémicos listados de los "mejores de la historia", esta vez centrado en los 50 bajistas más destacados de la música.

El número 1 del ranking fue para James Jamerson, músico que, pese a no haber recibido los créditos en los discos, grabó varios de los éxitos del sello Motown incluyendo "What's Going On" de Marvin Gaye o "For Once in My Life" de Stevie Wonder, entre otros.

El segundo puesto fue para el jazzista Charles Mingus, el tercero para el británico John Entwistle de The Who y el cuarto para el maestro del funk Bootsy Collins (Parliament y Funkadelic).

Carol Kaye es la primera mujer del listado y aparece en el quinto puesto. La destacada profesora y música estuvo presente en más de 10 mil sesiones de grabación, como la de "La Bamba" de Ritchie Valens y "Good Vibrations" de Beach Boys.

Por otro lado los rostros habituales de este tipo de ránkings fueron relegados a otros puestos, como Jaco Pastorious, Paul McCartney y John Paul Jones en el octavo, noveno y décimo cuarto lugar respectivamente.

Incluso nombres como Flea de Red Hot Chili Peppers, Geezer Butler de Black Sabbath, Geddy Lee de Rush y Bill Wyman de The Rolling Stones aparecieron después de las primeras 20 ubicaciones.