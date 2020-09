Rolling Stone rehace lista de los 500 álbumes de todos los tiempos con presencia latina

Luego de publicarla en 2003 y actualizarla en 2012, la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stones tuvo una nueva publicación este 2020, aunque según la revista creada "desde cero", con presencia de nombres latinos.

"Ninguna lista es definitiva: los gustos cambian, surgen nuevos géneros, la historia de la música se sigue reescribiendo. Así que decidimos rehacer nuestra lista de mejores álbumes desde cero", dijo la revista.

86 de los álbumes de la lista son de este siglo XXI y 154 son nuevas incorporaciones que no estaban en las versiones de 2003 ni 2012.

En la lista 2020, cambió el puesto número uno: si en 2003 y 2012 el Top 1 fue para "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles, ahora el primero lugar se lo llevó "What's Going On" de Marvin Gaye.

Desde el lado latino, aparecen nombres importantes de los últimos años: Rosalía y su álbum "El Mal Querer" de 2018 ocupa el puesto 315, definido como "uno de los mejores mash-ups antiguo-moderno del siglo XXI".

El disco debut de Bad Bunny "X 100pre" de 2018 fue situado en el puesto 447, sugerido como un artista que "podría ser descaradamente crudo y totalmente vulnerable"; mientras "Clandestino" de Manu Chao se instaló en el lugar 469.

En tanto, "Barrio Fino" de Daddy Yankee de 2004 alcanzó el lugar 473, con el que "prendió fuego a la industria con su obra de reggaetón", según escribió la revista.

En el puesto 479 está "Amor prohibido" de Selena, lanzado en 1994, con "un núcleo pop universal y brillante" de acuerdo a la revista, mientras la colombiana Shakira y "¿Dónde están los ladrones?" se situó en el lugar 496 con un "conjunto de dance-rock estelar trotamundos, que combina sonidos de Colombia, México y el Líbano natal de su padre".